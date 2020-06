La relance éco : l'entreprise alsacienne de déménagement Axal met les bouchées doubles

La demande était forte le 11 mai lors de la reprise d'activité pour les entreprises de déménagement. Chez Axal, il a fallu trouver une nouvelle date pour une centaine de contrats, reportés pendant le confinement. Le déménageur alsacien emploie 150 personnes sur ses sites de Colmar, Strasbourg, Mulhouse, Lampertheim et Paris.

Fini le petit café du matin avec les déménageurs

"Les plannings sont chargés, note le directeur général d'Axal, Pierre Heinrich. L'objectif pour la reprise, c'était de rassurer à la fois les clients et les salariés." Un protocole sanitaire a donc été mise en place. "Nous essayons de fixer les binômes pour les déménagements, on demande aussi aux clients de faire les cartons si possible 48 heures avant l'arrivée de nos salariés, et de limiter les contacts avec eux. Pas de petit café donc à l'arrivée des déménageurs."

Encore des créneaux pour des déménagements cet été

Comme dans la plupart des autres entreprises, le chiffres d'affaire d'Axal a souffert du confinement, près de deux millions d'euros de perte. Pour la suite, tout dépendra des mois de juillet et août. "Nous sommes en pleine saison des déménagements, mais de nombreux projets de mutation ont été gelés. D'habitude les plannings sont pleins pour tout l'été à cette date. La bonne nouvelle pour nos clients, c'est qu'il reste de la place pour juillet, et encore plus pour août", souligne Pierre Heinrich qui veut rester optimiste pour son entreprise.

