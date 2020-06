La relance éco : l'entreprise Archeon à Besançon reçoit un prix dans la lutte contre le coronavirus

La jeune entreprise Archeon, installée à Besançon, vient de recevoir un prix dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Cette PME créée en 2018 fait partie des 36 entreprises retenues, dont quatre françaises, par le programme EIC Accelerator Projects on Coronavirus, a va recevoir un financement du Conseil européen de l'innovation d'un montant d'un million d'euros pour développer son projet.

Un appareil pour mieux ventiler les malades

Ce projet, c'est un appareil qui aide les médecins à ventiler un patient en détresse respiratoire aiguë, comme ceux gravement touchés par le Covid-19. Le boîtier fonctionne avec de l'intelligence artificielle et permet de calculer la quantité d'oxygène à donner au patient, en fonction de ses constantes et de ses caractéristiques. Il permet ainsi de signaler tout problème dans la protocole, de mieux doser l'oxygène et de limiter les séquelles liées à la réanimation.

L'entreprise Archeon a adapté sa production pendant la crise sanitaire. Alors qu'elle développait des produits pour les patients en arrêt cardiaque, elle a porté ce projet lié au coronavirus. Un projet sélectionné parmi 1.400 pour le programme EIC.

Une commercialisation en 2022

"Avec ce financement d'un million d'euros, nous allons pouvoir développer ce produit, nous prévoyons une commercialisation en 2022" confie Alban de Luca, le président d'Archeon. Pour cela, la PME qui compte neuf salariés prévoit d'embaucher six personnes. D'ici un an, trois ou quatre autre rejoindront l'équipe pour les autres produits.

