La relance éco: l'entreprise bisontine Micro-Mega prête à rebondir

C'est une entreprise plutôt discrète sur la place bisontine. Micro-Mega est pourtant installée depuis 1905 rue du tunnel, entre la rue de Vesoul et le Boulevard, elle y emploie 130 personnes. Ses produits de pointe, des instruments pour les chirurgiens-dentistes, sont exportés dans le monde entier. La direction de Micro-Mega avait anticipé la crise sanitaire: l'entreprise ne s'est arrêtée qu'une journée, tout au début du confinement. "Grâce à la mobilisation de nos collaborateurs", témoigne le directeur général délégué Stéphane Claude, "on a réussi à assurer une continuité d'activité pendant toute cette période".

Mais Micro-Méga n'échappe pas à la crise économique post-coronavirus. Partout dans le monde, l'activité des chirurgiens-dentistes a été considérablement ralentie, c'est le cas aujourd'hui encore dans de nombreux pays, et les ventes des quelques 3000 références d'instruments pour dentistes s'en ressentent, le marché du dentaire fait face à une crise majeure. "Le mois de mai a été catastrophique" analyse Stéphane Claude, "avec une chute de 80% de notre chiffre d'affaire, et sur l'année 2020 on s'attends à une baisse de 40% par rapport aux prévisions initiales".

De gros investissements pour gagner en compétitivité

Un choc pour la société, qui réagit en préparant un plan de restructuration pour gagner en compétitivité face à la concurrence chinoise très agressive. "Micro-Mega, c'était une vieille endormie qui s'est réveillée peu-être un peu tardivement" reconnaît Stéphane Claude, "mais grâce à l'apport du groupe suisse Coltene après une fusion-acquisition en 2018, grâce aussi aux aides du gouvernement, la crise constitue un formidable accélérateur qui nous amène à nous réinventer. On relance de nouvelles gammes, on va gagner en compétitivité, avec des investissements très soutenus dans les deux à trois prochaines années sur le site."

