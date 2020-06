La "relance éco" : l'entreprise bretonne Bio'R mise sur des systèmes de climatisation moins énergivores

A Cesson-Sévigné, près de Rennes, l'entreprise Bio'R a mis au point un nouveau système de climatisation des bâtiments. Un système peu énergivore et donc plus écologique. Ce système est également capable d'éliminer plus de 99% de virus dans l'air.

Ce nouveau système de climatisation, mis au point par Bio'R à Cesson Sévigné près de Rennes, séduit de plus en plus d'hôtels, piscines, salles de sports, mais aussi des crèches ou des Ehpads. Avec la crise du coronavirus, et le réchauffement climatique, la qualité de l'air que nous respirons à l'intérieur des bâtiments est devenue une question cruciale. "On voit bien que la qualité de l'air respiré dans les bâtiments, est aujourd'hui une véritable préoccupation pour de nombreuses entreprises, mais aussi des collectivités" explique François Dutertre, l'un des dirigeants de l'entreprise Bio'R. "Les climatisations qui recyclent l'air ambiant ne sont plus aujourd'hui les plus adaptés. Les scientifiques sont d'accord sur ce point, il faut utiliser de l'air neuf dans les systèmes de climatisation, et c'est ce que nous faisons"

Un système moins énergivore, c'est bon pour la planète

Le système mis au point par Bio'R est capable d’éliminer plus de 99 % des virus. Il est aussi beaucoup moins énergivore que d'autres systèmes que l'on trouve plus couramment sur le marché. Or à l'échelle de la planète, les blocs de climatisation sont aujourd'hui responsables de 10% des émissions de gaz à effet de serre "Et on climatise de plus en plus de lieux, si on continue comme ça, les climatisations vont générer 30% des gaz à effet de serre d'ici 2025. Il faut trouver des solutions alternatives pour rafraîchir ou chauffer les bâtiments." Le nouveau système mis au point par Bio'R fonctionne avec un récupérateur d'énergie et un rafraichisseur "On a juste besoin d'air, et d'eau,. Il n'y a pas de fluide frigorigène, très polluant". Le produit, labellisé Solar Impulse de Bertrand Picard, et il est fabriqué dans une usine installée à Nantes.