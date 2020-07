La relance éco : l'entreprise Chanvr'eel booste le chanvre alsacien

Entreprise alsacienne de chanvre alimentaire et cosmétique bio, Chanvr'eel lance une campagne de financement participatif, pour se relancer après la crise du Covid-19, et continuer son développement.

Née il y a un an, l'entreprise alsacienne Chanvr'eel a su se faire un nom dans les boutiques bio. Depuis son local à Krautergersheim (Bas-Rhin), ses frères-fondateurs Guillaume et David Kalms transforment des graines de chanvre en produits alimentaires et cosmétiques. Ils lancent aujourd'hui une campagne de financement participatif. Objectif : récolter 8.000 euros, pour rebondir après la crise sanitaire, développer une nouvelle farine de chanvre, et financer les prochaines récoltes de chanvre bio.

Bio, écolo et en "ultra-circuit court"

Il n'y avait plus de chanvre en Alsace il y a encore deux ans. Il est aujourd'hui réapparu. "Nous avons en ce moment une vingtaine d'hectares qui sont en train de pousser, et devraient nous rendre bientôt autosuffisants en chanvre alsacien", souligne Guillaume Kalms. Une partie de ces champs se situent dans le secteur d'Obernai-Barr, le reste dans le Ried.

À l'automne, Chanvr'eel pourrait ainsi remplir son objectif de l'"ultra-circuit court" : un rayon maximal de 80 kilomètres, de l'agriculteur à la transformation. Le chanvre présente aussi un gros avantage écologique. Il n'a pas besoin d'irrigation, nourrit les abeilles, et dépollue les sols et l'air.

Graines entières ou décortiquées, farine, huile, protéine de chanvre, savons, baumes : les produits Chanvr'eel sont commercialisés dans un bon nombre de magasins bio en Alsace.

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15.

France Bleu Alsace est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l'avenir ?