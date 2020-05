"La relance éco" : l'entreprise de BTP Crespy en Haute-Garonne explique la reprise des chantiers

Du jour au lendemain, avec l'épidémie de coronavirus, les chantiers ont été arrêtés partout en France. Grâce à la mise en place d'un guide des bonnes pratiques dans la filière du BTP, l'entreprise Crespy de Revel en Haute-Garonne a pu reprendre ses chantiers. Mathieu Dumas, responsable opérationnel et administratif dans l'entreprise, était l'invité de France Bleu Occitanie ce jeudi matin.

"Ça fait à peu près un mois que nos salariés appliquent les gestes barrières et retournent sur les chantiers" - Mathieu Dumas

Les salariés de Mathieu Dumas sont de retour sur les chantiers depuis environ un mois grâce à la mise en place d'un protocole sanitaire strict. La plupart des clients ont accepté le retour des ouvriers sur les chantiers explique-t-il : "Tout dépend de la complexité du chantier et je dirais aussi de la présence sur site d'occupants. Quand on doit faire un chantier dans une usine [...] ça permet de maîtriser tous les gestes barrières [...] quand il y a des locataires dans des locaux là il faut plusieurs semaines de réflexion et d'organisation pour avoir l'accord définitif des clients".

" Il faut faire preuve d'ingéniosité" - Mathieu Dumas

Toujours dans l'objectif d'empêcher la transmission du virus, les corps de métier font en sorte de se croiser le moins possible sur les chantiers. "Il faut faire preuve d'ingéniosité", explique Mathieu Dumas "le port du masque est obligatoire, lunettes, gants et on organise les chantiers avec des circulations et du cloisonnement sur chantier, par exemple uniquement l'entreprise de carrelage qui travaille au premier étage avec un accès bien délimité".