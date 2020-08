La relance éco : l'entreprise de chaufferie et d'hydrauliques Tigr ne s'est pas arrêtée de produire

La période de confinement n'a pas été synonyme de fermeture pour l'entreprise Tigr, spécialisée notamment dans la fabrication de chaufferies destinées au chauffage collectif, aux bureaux ou encore aux usines, partout en France et en Suisse. Basée à Saint-Maurice-La-Souterraine, la société souffre en revanche du report des chantiers depuis que la France est déconfinée.

Le site creusois est le plus important de l'entreprise Tigr, qui compte 45 salariés et possède également des locaux en Haute-Vienne et en Dordogne. "On avait la chance d'avoir un carnet de commande bien rempli, et un stock de matériel suffisant pour fabriquer", explique Jimmy Brognara, le gérant de la société. Seule difficulté pour lui au moment du confinement : la précipitation dans laquelle il a fallu organiser les mesures sanitaires pour permettre aux salariés de travailler dans les meilleures conditions, "notamment dans les services administratifs", précise-t-il.

Arrêt des chantiers

Avec l'arrêt des chantiers, les uns derrières les autres, Tigr a été obligé de financer le stockage du matériel en attendant des livraisons ultérieures. Pas de livraison, donc pas de facturation pour la société, qui a aussi perdu environ 10% de ses salariés pendant le confinement, majoritairement arrêtés pour garde d'enfants.

Toujours impactée par les retards pris sur les chantiers, le gérant de la société est tout de même serein pour la suite : "l'année 2020 ne sera pas terrible, c'est sûr, mais elle ne sera pas catastrophique non plus. On devrait réussir à rattraper notre retard en 2021", se rassure Jimmy Brognara.