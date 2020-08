"La relance éco" : L'entreprise de ménage à domicile Merci+ recrute à Metz

L'entreprise de ménage à domicile Merci + recrute dans l'Est de la France.

C'est un secteur qui ne connait pas la crise ! Zoom ce matin dans La Relance éco sur l'entreprise "Merci +", qui propose un service de ménage à domicile. Pour cette rentrée, l'entreprise recrute 200 personnes dans toute la France, une cinquantaine rien que dans le Grand Est.

"Comme pour beaucoup d'entreprises, on a été soumis au confinement, explique le directeur opérationnel de l'entreprise Alexandre Pereira, avec une forte réduction de l'activité entre mars et mai, et beaucoup de chômage partiel".

Une reprise sur les chapeaux de roues

"Ensuite, nous avons vécu une reprise assez forte, ajoute-t-il, avec, dans certaines agences, des mois de juin et de juillet meilleurs que l'année dernière. Les gens en avaient assez de faire le ménage chez eux ; et au même moment, le télétravail s'est arrêté".

L'entreprise entend embaucher une cinquantaine de personnes dans le Grand Est, une quinzaine rien qu'à Metz. Alexandre Pereira précise les profils recherchés : "Des femmes de ménage à plein temps ou à temps partiel, qui ont déjà une première expérience. Faire le ménage chez les autres, ce n'est pas comme faire le ménage chez soi".