La relance éco : l'entreprise de nettoyage L'As du Carreaux à Saint-Paul-les-Dax s'adapte comme elle peut

Depuis le mois de mars et le début de la crise sanitaire les entreprises de nettoyage ne savent plus où donner de la tête. A Saint-Paul-les-Dax l'entreprise l'As du Carreau tente de faire face à cette situation inédite et s'adapte comme elle peut. Après une interdiction de travailler au tout début du confinement en France suivie d'une réquisition préfectorale, il a fallu s'organiser en urgence en bouleversant tous les plannings des collaborateurs, il a aussi fallu trouver des masques et des produits d’hygiène adéquats (virucides et bactéricides) pour répondre à la très forte demande des clients. Un casse tête pour Patrick Gros le dirigeant de l'As du Carreau qui doit également faire face à des difficultés pour trouver du personnel et une pénurie de latex au niveau mondial.

L'As du Carreau recrute

Avec une forte activité dans le secteur du nettoyage industriel depuis fin 2019 et l'arrivée du coronavirus qui a ajouté une charge supplémentaire de travail, L'As du Carreau peine à recruter. Conscient de la difficulté du métier avec beaucoup de temps partiels et des horaires décalés, Patrick Gros est ouvert à toute candidature spontanée pour des contrats à 30 ou 32 heures par semaine notamment sur certains secteurs comme Soustons ou encore Capbreton.

