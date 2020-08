La relance éco : l'entreprise de packaging commercialise des kits sanitaires

Dans la zone du Plessis à Roullet-Saint-Estèphe, au Sud d'Angoulême, juste à côté du chantier de construction de la future base logistique d'Intermarché, la société T2M Logistique s'est spécialisée dans le packaging, l'emballage en sous-traitance de plusieurs maisons de vins et spiritueux, mais pas seulement. Fermée pendant les 15 derniers jours du mois de mars, parce que ses clients étaient fermés, le gérant et tous les salariés ont décidé de rouvrir en avril. Deux nouveaux clients sont arrivés pour l'emballage de leurs produits : des masques en tissu "Capitaine Masque", et une autre entreprise de Saintes qui fabrique des visières. D'où l'idée de kits : 50 masques, 20 visières et du gel hydro alcoolique. Les commandes se multiplient. Mais c'est quand même très lié à l'évolution sanitaire. Curieusement, T2M Logistique n'a pas trop souffert financièrement des aléas sanitaires de ces 6 derniers mois. L'entreprise n'a pas perdu d'argent. Après une chute en juillet, tout est reparti vers la mi-août, avec de belles perspectives pour le mois de septembre.

Frédéric Larour, gérant de T2M Logistique, au milieu de son atelier © Radio France - Pierre MARSAT