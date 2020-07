La relance éco : l'entreprise haut-viennoise Broussaud poursuit sa production de masques (et de chaussettes!)

Comme beaucoup d'entreprises de textile, le fabricant de chaussettes Broussaud, basé aux Cars en Haute-Vienne, s'était mis à la confection de masques, pendant le confinement. Depuis peu, la production est repartie suite aux dernières annonces du gouvernement : port du masque obligatoire dans les lieux publics clos et distribution gratuite de 40 millions de masques pour les français les plus modestes.

10.000 masques par semaine

Le fabricant de chaussettes Broussaud a donc relancé ses machines, spécialement dédiées à la fabrication de masques. "On a deux machines qui tournent pour les masques, ça peut être plus, on s'adaptera en fonction de la demande" indique Aymeric Broussaud, le directeur de l'entreprise. Les masques produits sont principalement à destination des collectivités, mais le grand public est de plus en plus demandeur. "Les gens viennent directement au magasin de l'usine, ça marche très bien". Pour le moment, les salariés de l'usine Broussaud fabriquent 10.000 masques chaque semaine.

Toutes nos machines tournent et nos salariés sont à la production, c'est le signe que ça va bien

En dehors des masques, l'entreprise vit aussi de sa principale activité : les chaussettes ! Après un violent arrêt pendant le confinement, les commandes arrivent de nouveau, "c'est rassurant" lâche, soulagé, le patron Aymeric Broussaud. "Toutes nos machines tournent et nos salariés sont à la production, c'est le signe que ça va bien".