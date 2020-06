La relance éco : l'entreprise InnovaFeed ouvre un nouveau site de production à Nesles

L'entreprise de biotechnologie InnovaFeed aurait dû inaugurer sa nouvelle usine de production à Nesles fin avril. Le coronavirus et le confinement en ont décidé autrement. Le nouveau site va pouvoir démarrer avec une trentaine de salariés, pour produire 15 000 tonnes de protéines à base d'insectes.

Clément Ray, le co-fondateur et président d'InnovaFeed

Avec la fin du confinement, l'entreprise InnovaFeed passe à la vitesse supérieure. Notamment avec l’usine qu’elle vient de se construire à Nesles, qui aurait dû être inaugurée fin avril. Mais cette inauguration a été reportée à cause de la crise du coronavirus. La nouvelle usine va démarrer avec une trentaine de salariés. Elle a une capacité de 15 000 tonnes de protéines et 5 000 tonnes d’huile. Un site qui a nécessité 50 millions d’euros d’investissement et qui totalisera 110 personnes à terme.

Mais la société InnovaFeed a déjà lancé une usine pilote chez nous, à Gouzeaucourt dans le Cambrésis, où, depuis 2017, elle élève des larves d’insectes pour en faire des protéines, qui entrent dans les farines nourrissant truites et saumons d’élevage. Des truites que vous pouvez notamment trouver chez Auchan.

Et ces deux sites n’ont pas été choisis par hasard. Ces larves d’insectes sont nourries avec des déchets de l’agroalimentaire. A Gouzeaucourt, l’usine se trouve non loin d’une sucrerie de Tereos, mais elle utilise aussi des restes d’endives, de pommes de terre ou encore de frites venant d’industries proches. A Nesles, l’usine a été implantée juste à côté d’une autre usine Tereos. Il s’agit cette fois d’une amidonnerie de blé produisant alcool, amidon et sucre. La connexion est directe avec un tuyau entre les deux sites industriels. Un bel exemple d’économie circulaire.

La première volaille française nourrie à l'insecte

Désormais, InnovaFeed innove en tirant de ces insectes une huile qui entre, elle, dans la composition d’aliments pour volaille. Elle remplace le soja, de plus en plus décrié aujourd’hui. La société a pour cela noué un partenariat avec le fabricant d’aliments pour volaille Nealia, installé dans la Marne, non loin de Châlons-en-Champagne, chez qui se fournissent les éleveurs de poulets de la région. Auchan est également en contrat avec Nealia.

Depuis peu, vous pouvez donc trouver dans les rayons de ces hypermarchés la première volaille française nourrie à l’insecte. C’est, selon Clément Ray, cofondateur d’Innovafeed, une première mondiale. Le site de Gouzeaucourt, qui a représenté un investissement de 10 millions d’euros, produit plusieurs centaines de tonnes avec 40 salariés. Et InnovaFeed ne compte pas s’arrêter là. Elle veut déployer d’autres sites. L'entreprise vise une production de 500 000 tonnes de protéines d’insectes et d’huile d’ici dix ans, et pense qu’il lui faudra pour cela une quinzaine de sites au total, en France bien sûr, mais aussi à l’étranger.