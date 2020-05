La relance éco : l'entreprise Peradotto Publicité fabrique des hygiaphones avec des slogans positifs

"Brisons la glace", "souriez avec nous", "tous solidaires"... Autant de phrases positives qui font du bien pendant cette période angoissante pour beaucoup. L'entreprise niçoise Peradotto Publicité a donc décidé de reprendre ces slogans pour les inscrire sur des hygiaphones, des vitres de protection de comptoir, qu'elle fabrique depuis deux semaines. Elle en a déjà vendus plusieurs centaines.

Depuis le début du confinement, l'entreprise de publicité était totalement à l'arrêt, contrainte d'abandonner tous ses projets de signalétique, même la décoration d'un train des Chemins de fer de Provence. 37 de ses 40 salariés ont été placés en chômage partiel.

Un nouveau type de clients

"C'est une demande qui est venue de nos clients à la fin du mois d'avril", explique Claire Peradotto, co-gérante de l'entreprise. "Ils nous réclamaient ces hygiaphones et nous avons décidé de saisir l'occasion pour se réinventer."

La formule protection + bienveillance a très vite du succès. L'entreprise croule sous les appels depuis deux semaines, et en profite pour élargir sa gamme de clientèle. "On a des gens qui ne nous connaissent pas qui nous appellent", continue Claire Peradotto. "Par exemple, des chirurgiens et des dentistes. On ne sait pas si ces clients vont revenir après la crise mais au moins, cela permet de nous faire connaître."

Supprimer l'aspect anxiogène

Et l'entreprise Peradotto Publicité ne s'est pas arrêtée là. Elle a également réalisé des affiches de sensibilisation au coronavirus, ainsi que des marquages au sol pour les distanciations sociales, eux aussi affublés de messages positifs.

"C'était important pour nous de transformer tous ces objets et ces marqueurs anxiogènes en quelque chose de positif", explique la co-gérante de l'entreprise. Actuellement, 80% de l'activité de Peradotto Publicités est consacrée à cette gamme "spécial covid-19".

à lire aussi La relance éco : l'entreprise de nettoyage Poly 3000 retrouve la moitié de son activité

L'entreprise s'est aussi engagée sur de plus gros projets. C'est notamment elle qui a réalisé les marquages au sol dans la gare Montparnasse, à Paris. Elle commercialise aussi dès aujourd'hui une "magic key", une clé spéciale qui permet d'ouvrir les portes, de taper sur un clavier ou d'appeler un ascenseur sans rien toucher avec ses mains.