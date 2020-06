"La relance éco" : l'entreprise sarthoise JMG déménagement croule sous le travail

Après le déconfinement, les déménagements. L'activité de l'entreprise JMG déménagement s'était retrouvée à l'arrêt avec le confinement et la limitation des déplacements. Depuis le 11 mai, cette société de Saint-Mars-la-Brière croule sous les demandes. "Il y a un tel retard qu'il est difficile de tout rattraper en un mois", souligne la gérante, Marilyne Galepin. Aux déménagements prévus initialement au mois de juin, s'ajoutent les trente prévus pendant le confinement et décalés. L'entreprise qui compte quinze salariés envisage d'embaucher une ou deux personnes pour traiter cette surcharge de travail. Des CDD qui pourraient se transformer en CDI.

Inquiets pour l'activité du mois de septembre

"On n'a aucune crainte pour l'été. Le retard plus le fait qu'on soit en pleine saison fait qu'on va avoir du travail", explique Marilyne Galepin. La gérante de l'entreprise qui fait également du transport et du stockage de meubles hors déménagement est plus inquiète pour la rentrée en septembre. "Les gens n'ont pas pu acheter, par exemple, des cuisines ou des maisons en mars et en avril. Si ça ne s'est pas fait à ce moment-là, les remises de clés seront reportées, donc _il n'y aura pas ou peu de déménagements en septembre_", détaille Marilyne Galepin. Même chose pour les meubles qui demandent un délais de fabrication. Il y aura certainement peu de livraisons en septembre.

Un protocole sanitaire difficile à appliquer

JMG déménagement a mis en place des mesures sanitaires pour lutter contre la propagation du Covid-19. Un protocole nécessaire pour les déménageurs qui sont au contact de meubles et de cartons potentiellement contaminés. Du gel hydroalcoolique, des visières, des masques, qui ne sont pas très pratiques. "Avec la chaleur et les charges lourdes dans les escaliers, _les salariés suffoquent avec un masque au bout d'une demi-heure_", raconte Marilyne Galepin de JMG déménagement. Alors ils l'enlèvent de temps en temps pour respirer. "La plupart ont abandonné l'idée du masque", reconnaît la responsable. Impossible également de respecter la distanciation physique en portant des meubles.

