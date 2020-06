La relance éco : L'entreprise "Sealver" à Sanguinet exporte ses bateaux à l'international

Sealver a fondé son chantier naval en 2009, qui propose aujourd’hui 8 modèles de bateaux dotés d’un système exclusif de propulsion par un jet ski. La véritable innovation Sealver n’est pas de faire naviguer une coque propulsée par un jet mais d’avoir inventé́ des Waveboat capables de transmettre toutes les performances et l’exaltation du jet ski avec cinq, sept, huit ou dix personnes à bord, tout en offrant le confort et l’agrément d’un bateau sportif et design, qui se démarque de toute autre embarcation actuellement sur le marché. Récompensée par les prix de l’Innovation (2011) et de l’Export (2018), l’entreprise se tourne désormais vers l’internationalisation, avec la fabrication de ses bateaux sous licence dans d’autres continents.

Une activité maintenue durant le confinement

Sealver Waveboats a pu continuer son activité durant le confinement. Notamment dans le domaine de la production. Tous les commerciaux sont passés au télétravail, ce qui n'a pas été bénéfique sur le plan économique. L'entreprise se porte plutôt bien grâce à une trésorerie d'avance. 90% du chiffre d'affaire a été perdu mais ils ont pu continuer à travailler tout au long du confinement et espèrent travailler deux fois plus cet été pour rattraper leur retard.