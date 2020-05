La relance éco : l’entreprise solidaire Pere Pigne a profité de la crise pour se développer

Avant l’épidémie de Covid-19, les salariés de Pere Pigne se comptaient sur les doigts des deux mains. Aujourd’hui, ils sont plus d’une cinquantaine à travailler dans les ateliers installés désormais quai Vauban à Perpignan. En effet, la demande a grimpé en flèche pendant la crise du coronavirus avec une commande importante de masques de la part de l’État.

"Il est délicat de parler d’aubaine compte tenu du contexte sanitaire, mais ça a été un moyen de développer l’outiltrès rapidement" reconnaît sur France Bleu Roussillon Mickaël Marras, le président de Pere Pigne.

Masques, t-shirts et sacs à dos

Pour cette entreprise d’insertion solidaire basée à l’origine dans le quartier populaire de Saint-Jacques, l’enjeu est désormais de pérenniser cette croissance.

"Nous allons tout faire pour garder tout le monde car le but de Pere Pigne c’est de créer de l’emploi. On est déjà en discussion avec des marques pour créer des t-shirts, dont la fabrication redémarre aujourd’hui. On recommence aussi petit à petit les sacs à dos et les articles de puériculture. La confection de masques pour les collectivités et les associations devrait s’arrêter en septembre. En revanche la fabrication des commandes pour l’État pourrait se poursuivre encore un an avec des sur-blouses ou d’autres produits."