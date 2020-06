La relance éco : l'entreprise Technibus invente un système de désinfection instantané des transports en commun

La crise sanitaire donne des idées aux entrepreneurs de la Loire. Technibus, une entreprise du département a inventé un système de désinfection ultra-rapide des transports en commun.

Du produit désinfectant pulvérisé grâce à une pompe haute pression

Il a été imaginé par Alain Rolle, le président de cette société. Grâce à un simple bouton ou une télécommande, il est possible de désinfecter toute une rame de tramway ou un bus entier en moins de cinq minutes.

"On travaille avec une pompe haute pression. Elle aspire dans un réservoir de produit. Ensuite c'est pulvérisé à l'intérieur grâce à des petits diffuseurs qui distribuent le produit. Le véhicule est mis en mode recyclage, c'est-à-dire qu'on isole l'intérieur du véhicule. Ce qui fait qu'on désinfecte entièrement le véhicule : les conduits, les sièges, l'intérieur, tout est brassé." explique Alain Rolle.

Une idée vieille de 10 ans, à l'époque de la grippe H1N1

Ce désinfectant qui tue également les virus et permet aux usagers de voyager plus sereinement en période d'épidémie. Une idée qui a germé il y a longtemps dans l'esprit d'Alain Rolle :

"Il y a dix ans on avait déjà eu l'idée, au moment de la grippe H1N1. On avait monté des prototypes qui étaient vraiment différents. Mais on n'a pas eu de demande, il n'y a pas eu de suite parce que le H1N1 s'est étouffé. Alors quand on a commencé à entendre parler du COVID déjà en Chine, on s'est un peu posé la question. Et puis quand il est arrivé en Europe, la question ne se posait plus. Il fallait vraiment essayer de mettre notre système en route. Entre temps il y a eu beaucoup d'évolutions techniques en dix ans, donc on a bien modernisé le système."

La STAS investit pour équiper le réseau

L'intérêt de la STAS pour le prototype de Technibus a été immédiat. Une très bonne nouvelle pour Alain Rolle, à la tête de cette petite entreprise de quatre salariés :

"Il y aura certainement des embauches pour la pose. La STAS va mettre en oeuvre en interne la pose des appareillages. Mais je pense qu'on aura d'autres commandes, parce qu'il y a d'autres réseaux urbains en France qui sont intéressés. Mais priorité d'abord à Saint-Étienne. Il va falloir y aller, faut pas se poser de questions. Ils nous on fait confiance."

Le réseau de transports en commun de la métropole stéphanoise veut équiper tous ses tramways d'ici le mois de septembre et espère installer le système sur toute sa flotte de bus avant la fin de l'année. Un investissement de 500 000 euros.

