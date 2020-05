La relance éco : l'entreprise textile ardéchoise Chamatex fournit des masques à toute la région et au-delà

Chamatex, basée à Ardoix, dans le nord-Ardèche faisait jusque là des textiles techniques pour l'ameublement, l'aéronautique... c'est aussi le leader mondial des textiles pour les combinaisons des pilotes de Formule 1, mais elle ne faisait pas de masques.

Pourtant au début de l'épidémie de coronavirus, la société a décidé de se lancer pour répondre à l'appel du gouvernement et faire face à la pénurie de masques de protection.

De zéro à 100 000 masques par semaine, en quelques jours

Chamatex a donc réorganisé son activité. "On n'avait jamais stoppé l'atelier, fin mars on fonctionnait avec 50% de notre effectif, raconte Marina Badel, la chargée de communication et de marketing de l'entreprise, mais on a fini par rappeler toutes nos équipes pour assurer la production de ces nouveaux masques". L'entreprise avait déjà la matière première et les outils nécessaires, et n'avait plus qu'à adapter sa production.

Elle conçoit désormais des masques lavables, réutilisables. Depuis qu'elle s'est lancée, Chamatex a reçu des demandes de toute la France. Elle a fourni de nombreuses collectivités, dont le Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes qui veut équiper chaque habitant de la région. Elle a aussi reçu des commandes de la part d'entreprises du BTP, de l'agro-alimentaire ou encore du secteur pharmaceutique.

Une activité vouée à être pérennisée

"Tant que la demande sera là, nous allons continuer à ce rythme de 100 000 masques par semaine, annonce Marina Badel. Mais nous pensons pérenniser cette activité. Nous ne savons pas si à l'avenir nous aurons à nouveau besoin de masques, mais on souhaite s'inscrire sur le long terme dans cette production".