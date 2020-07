La relance éco: l'entreprise TSMP Plancha Tonio à Narrosse tourne à plein régime

Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire on garde le cap chez TSMP Plancha Tonio à Narrosse près de Dax. L'entreprise est spécialisée dans la plancha, la serrurerie bâtiment, la métallerie et le mobilier urbain.

Même si la perte de chiffre d'affaire est évidente, même si le retard accumulé est difficile à résorber, on parvient à limiter l'impact de la crise sanitaire chez TSMP Plancha Tonio à Narrosse près de Dax. D'abord parce que les fabrications de serrurerie bâtiment, métallerie et mobilier urbain sont réalisées certes à posteriori mais réalisées malgré tout, et puis parce que côté plancha le mois de juin a été exceptionnel. "Le phénomène est inédit" explique Laurent Barillé le patron qui n'a jamais vécu telle situation. Les ventes de planchas se sont concentrées en un mois au lieu de trois habituellement. Quand au mois de juillet, il s'annonce lui aussi très favorable.

Comment honorer les commandes et réaliser les ventes en temps et en heure chez TSMP Plancha Tonio? Grâce à la ténacité de la vingtaine de personne employée au sein de l'entreprise et grâce au renfort tardif de personnel intérimaire.

Plancha Tonio, la plancha made in sud ouest, made in France

Aujourd'hui Plancha Tonio à Narrosse au cœur des Landes c'est le numéro 1 de la plancha tout inox en France. Les produits de la gamme sont distribués dans plus de 1000 points de ventes, à travers toute la France métropolitaine, la Guadeloupe et la Réunion. Qualité et innovation ont fait la réputation de la marque présente aujourd'hui dans les grandes surfaces alimentaires, les enseignes de bricolage et les jardinerie...

