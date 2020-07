La Relance Éco : l'entreprise Valin au Blanc réinvente le quotidien en temps de pandémie

L'entreprise Valin, spécialisée dans la conception et la fabrication de comptoirs et présentoirs pour les commerçants, a développé une gamme de produits capables d'assurer davantage de protection aux consommateurs et aux employés de magasin en pleine crise sanitaire.

Depuis quelques semaines, c'est devenu un réflexe : en entrant dans un magasin, nous nous désinfections les mains avec du gel hydroalcoolique. Dans beaucoup de commerce, pour éviter que l'on ne touche le flacon, un distributeur à pédale est mis à disposition des clients. Il y a fort à parier qu'ils viennent de l'entreprise Valin au Blanc : "Nous avons commencé à en produire début mai, nous avions reçu une commande pour de gros contenant. Et depuis, nous en produisons de plus petits modèles également, vendus près de 200 euros pièce" raconte Brice Courant, le responsable du magasin.

L'entreprise du Blanc, au départ spécialisée dans la conception de comptoirs, de présentoirs ou de distributeurs pour les grandes et moyennes surfaces notamment, développe suite à la crise de la Covid-19 une gamme de produits permettant d'assurer la sécurité des clients et des vendeurs. "Nous prenons le temps d'étudier la demande de nos clients et nous inventons des solutions. Par exemple, nous travaillons sur un système de désinfection des chariots aux UV. Nous proposons aussi des solutions pour protéger les fruits et légumes. Cela peut être un système de distributeur ou de vitre, pour éviter que le client ne touche la marchandise".

Valin se penche aussi sur la question de la durabilité de ces équipements : "Dans un premier temps, nous avons répondu dans l'urgence à la demande. Mais maintenant, on sait que cela va durer. On cherche donc à proposer des solutions plus durables, plus solides et plus hygiéniques par exemple pour les agents en caisse. Il peut s'agir d'une cabine en verre et structure d'acier".

L'entreprise emploie une quinzaine de salariés. Elle réalise un chiffre d'affaires de 2 à 3 millions d'euros par an.