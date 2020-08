L'entreprise fournit du matériel sportif et floque les maillots de clubs de Drôme et d'Ardèche. Avec l'arrêt des championnats, l'activité a ralenti.

La Relance éco : l'équipementier New Team Sports co à Puy-Saint Martin légèrement impacté par le confinement

L'équipementier équipe des clubs de foot et de rugby de Drôme et d'Ardèche

Au Puy-Saint-Martin dans la Drôme, la société New Team Sports co floque les maillots de nombreux clubs de Drôme et d'Ardèche depuis 11 ans. L'arrêt des compétitions a stoppé l'activité de l'entreprise. Depuis le déconfinement, elle repart tout doucement. Le gérant est serein et espère développer son activité avec de nouveaux clubs.

Réécoutez la Relance éco de ce jeudi matin avec Manu Réglain, le gérant de New Team Sports co :

La Relance éco avec Manu Réglain, le gérant de New Team Sports co Copier

