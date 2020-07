La relance éco : l'escape game de Danjoutin retrouve ses détectives en herbe

Les portes de l'escape game "Escapehunt" à Danjoutin viennent de rouvrir après plus de trois mois de fermeture forcée. Les joueurs, qui doivent résoudre des énigmes pour s'échapper en moins d'une heure d'une pièce dans laquelle ils sont enfermés, ont commencé à faire leur retour, masqués.

Les détectives en herbe sont de retour

"Ça reprend tout doucement mais au moins ça reprend !, se réjouit Fiona Labre, la gérante. On revoit les joueurs donc ça nous fait vraiment plaisir !". Le week-end dernier, les réservations ont bien repris. "Ce samedi, on en a eu environ 15. A la normale, on est plutôt sur sur 30 réservations sur les samedis en été. Donc c'est vrai que c'est un peu moins que d'habitude mais ça reprend", détaille Fiona Labre.

D'autant que l'escape game n'avait pas beaucoup d'espoir quant à la reprise. "On n'avait pas beaucoup d'espérances, admet la gérante. On s'est surtout dit que les gens avaient été enfermés pendant deux mois, donc sûrement que les personnes n'avaient pas envie de se renfermer à nouveau, rit-elle. Mais nous sommes quand même satisfaits parce qu'il y a du monde, on parle de nous, les gens sont très réactifs sur les réseaux sociaux. On sent quand même un engouement par rapport à notre réouverture et ça me fait plaisir."

Des finances destabilisées par la crise

Malgré cette heureuse surprise, les conséquences économique de la crise du coronavirus ont tout de même fortement impacté l'équilibre financier de l'entreprise. "On a forcément enregistré une perte de chiffre d'affaires, déclare Fiona Labre. C'est quand même trois mois et demi de fermeture. Heureusement que nous avions un peu de trésorerie que nous avions mis de côté depuis l’ouverture il y a 3 ans. Ca nous permet de combler le manque et puis de tenir." L'escape game de Fiona Labre a également bénéficié des dispositifs mis en place par le gouvernement. "On a contracté un prêt garanti par l’état, explique-t-elle. Nous avons un an pour utiliser l’argent. On l'a pris au cas où. Pour l'instant, on y touche pas (…), il est mis de côté."

Pour l'instant, la reprise reste timorée et la gérant n'a pas encore beaucoup de visibilité sur l'avenir. "On aimerait bien reprendre une activité normale dès demain, dit Fiona Labre dans un éclat de rire. Mais franchement, on ne sait pas." La gérante mise sur la période de l’été, propice aux escape games. "Normalement au mois d'août, il y a beaucoup de personnes qui ne partent pas en vacances et qui justement ont envie de faire des activités qui sortent un peu du commun. Donc, on espère qu'on fera un bon mois d'août et puis d'ici le mois d'août, peut-être que les choses auront changé", conclut-elle.

Pour les personnes qui ne supporteraient plus l'enfermement depuis le confinement, Fiona Labre insiste: Escapehunt propose désormais des escape games en extérieur, à Belfort et Montbéliard.

