La relance éco : l'escape game Escape Yourself, à Orléans, en difficulté depuis leur réouverture

Fermé pendant près de trois mois, l'escape game Escape Yourself, à Orléans, a rouvert ses portes début juin. Mais les clients se font plutôt rare et l'entreprise subit de plein fouet la crise sanitaire.

L'escape game Escape Yourself, à Orléans, a été créé en 2018 et peut accueillir jusqu'à 23 joueurs en même temps dans quatre salles différentes.

Les yeux rivés sur son écran d'ordinateur, Yorick Desmoulins, le gérant d'Escape Yourself, à Orléans, vérifie sa page Facebook avec attention. Car depuis le confinement, ils ont accentué leur présence sur les réseaux sociaux : "on a vraiment essayé de continuer d'exister via les réseaux sociaux. On avait mis en place, par exemple, une "confi-énigme". Le principe était simple, tous les soirs à 19 heures, on publiait une énigme sur notre site internet. La première personne ou famille qui parvenait à trouver la solution gagnait un bon d'achat de dix euros dans notre escape game."

Clients absents

Malgré tous ces efforts, cela n'a pas empêché une reprise difficile au moment de la réouverture le 5 juin dernier. En effet, après la "Super Semaine", une semaine de promotion organisée par le gérant, les clients se sont fait plus rare : "on se doutait qu'après notre semaine promotionnelle les réservations seraient moins nombreuses. Mais là nous enregistrons une baisse de 20 à 30% de notre fréquentation."

Mais le gérant, Yorick Desmoulins voit une raison notamment à cette reprise difficile : "on s'est aperçus, avec les autres gérants d'escape game, qu'une grande partie des gens pensaient que les escapes games n'avaient pas rouverts à cause des mesures sanitaires. Forcément, si les gens croient que c'est fermé ils ne risquent pas de venir. On espère vraiment que l'activité va repartir rapidement."

Chômage partiel et licenciement

Et cette reprise est d'autant plus importante pour le gérant, qu'il emploie actuellement trois personnes à Orléans : "si notre activité ne repart pas, cela aura tôt ou tard des conséquences sur nos employés. On a mis en chômage partiel nos employés pendant la crise et pendant les semaines de basses fréquentations après la réouverture en juin, mais on ne peut pas faire comme cela indéfiniment. On vient de remplacer l'un de nos gamers, si l'activité ne repart pas, on ne pourra pas le garder, malheureusement."

Projet d'ouverture de nouvelles salles

Mais Yorick Desmoulins préfère rester positif et se concentrer sur les projets qu'il avait prévu avant le confinement : "on avait pour projet notamment d'ouvrir une ou deux nouvelles salles de jeux, d'ici la fin de l'année 2021. La crise sanitaire a un peu chamboulé nos plans. Malgré tout nous ouvrirons au moins une sale je pense, parce que nous appartenons à un groupe de cinq escapes games et les trésoreries peuvent s'équilibrer."

Aujourd'hui escape Yourself possède quatre salles de jeu et peut accueillir jusqu'à 23 personnes en même temps à Orléans