la relance éco : L'hippodrome de Chatelaillon fait son retour au pas de course

Chevaux, jockeys, driveurs et parieurs étaient tous au rendez-vous de ce premier rassemblement hippique post-confinement. C'est au son des sabots ferrés que l'hippodrome de Chatelaillon a, de nouveau, accueilli ses visiteurs. Mais en raison de la crise sanitaire, Bernard Rivière, le président des courses a du s'adapter. Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition, mais aussi sens de circulation, "l'hippodrome fonctionne comme tout autre lieu public" affirme-t-il. Régulièrement, le speaker n'hésite pas à rappeler les gestes barrières à respecter. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les jockeys concourent, eux aussi, munis d'un masque sur le visage. Ce n'est, certes, pas toujours agréable pour eux mais, le driver Jean-Michel Bazire trouve cette mesure logique. "On a déjà la chance de faire courir nos chevaux devant du public, donc forcément, on fait face à des mesures sanitaires très strictes qu'on respecte à la lettre". 1 000 à 1 500 personnes étaient attendues sur le site. Une bonne chose pour les drivers mais, pas que, puisque les chevaux sont, également, sensibles aux encouragements. " Tout au long de la ligne droite, les chevaux se sentent poussés par les cris des gens. Un gain de motivation qui peut faire la différence surtout à Chatelaillon" explique Jean-Michel Bazire.

Un public fourni de retour à l'hippodrome © Radio France - Corentin Cousin

La période du confinement a coûté cher

Comme tout autre lieux recevant du public, l'hippodrome de Chatelaillon a momentanément fermé ses portes, et le directeur des courses, Bertrand Rivière le reconnaît, cette période fût compliquée. "60 000 euros de pertes au total, cette année va être difficile mais, on compte sur des aides du département et de la mairie" espère-t-il. Une manne financière importante, notamment pour les professionnels. Aucune rentrée d'argent pour eux, alors qu'ils devaient continuer à nourrir, entraîner et s'occuper des chevaux. "C'est pour cela qu'on commençait à courir à huit-clos pour pouvoir sauver ces professionnels" révèle Bertrand Rivière. La société de courses a, donc, travaillé pour rien, tout en dépensant de l'argent pour tenter de sauver les professionnels du secteur. Un beau geste. La prochaine course se déroule dès demain, vendredi à partir de 13 heures. A noter, également, que le 2 septembre, l'hippodrome de Chatelaillon accueillera le Grand National du Trot. Une sorte de jubilé pour la reprise des grandes courses hippiques.