La "relance éco" : l'hippodrome de Langon retrouve son public

C'est un ouf de soulagement pour l'association qui gère l'hippodrome de Langon. Huit courses y sont programmées ce 4 août et pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, elles se tiendront en public. "C'était vital" pour la structure, commente Yan de Kersabiec, le vice-président de l'hippodrome langonnais.

Car comme pour beaucoup de secteurs, le confinement a été synonyme d'arrêt total pour le monde de la course hippique. Dès le déconfinement, le 11 mai, les courses ont pu reprendre, mais à huis clos. Le public n'a été admis de nouveau dans les hippodromes qu'à partir du 11 juillet, au lendemain de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Pas de chance pour l'association qui gère l'hippodrome de Langon, une de ses sept journées annuelles de course était programmée ... le 10 juillet ! "À un jour près, c'est dommage", regrette Yan de Kersabiec.

Toute une filière durement touchée

D'autant plus dommage, que le public qui vient assister aux courses consomme sur place, bien sûr. Mais surtout, il parie et c'est de là que les jockeys, les entraîneurs, les éleveurs, les propriétaires tirent leurs revenus. Ils ont donc sérieusement fondu pendant la crise sanitaire. "90% des paris sont faits sur les hippodromes en marge des courses ou dans les bars PMU", explique le vice-président de l'hippodrome de Langon. Pendant le confinement et jusqu'à la réouverture des bars début juin, il ne restait donc plus que les 10% de paris enregistrés sur internet pour faire vivre toute la filière.

Un reconfinement serait une véritable catastrophe - Yan de Kersabiec, vice-président de l'hippodrome de Langon

Même si les courses ont repris, les paris également, Yan de Kersabiec craint des conséquences à long terme pour l'économie de la filière. Il prend l'exemple des propriétaires : il s'agit, pour beaucoup, d'une activité de loisir. "Or, en période de crise, la première chose que l'on sacrifie, ce sont les loisirs, note le vice-président langonnais, mais c'est difficile à concevoir car ce sont eux qui font vivre les éleveurs, les entraîneurs, tout s'enchaîne !"

Mais Yan de Kersabiec veut rester optimiste. Il espère voir le public nombreux ce mardi dans l'hippodrome de Langon. Pas de problème de jauge maximale, il accueille environ 1 500 spectateurs les jours d'affluence, en revanche, le port du masque est bien sûr obligatoire. "On ne rattrapera pas les deux mois de fermeture, concède-t-il, mais le PMU commence à sortir la tête de l'eau et nos bénévoles attendaient vraiment de reprendre du service" pour les huit courses de trot attelé programmées aujourd'hui. 100 à 120 chevaux attendus sur l'hippodrome, premier départ à midi. Entrée gratuite et restauration possible sur place.

Le prochain rendez-vous à Langon est fixé le 5 septembre.