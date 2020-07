"La relance éco" : l'hippodrome de Lignières s'apprête à retrouver son public

C'est une nouvelle étape du déconfinement en France. À partir du samedi 11 juillet, les stades et les hippodromes pourront à nouveau recevoir du public, jusqu'à 5 000 personnes. Une nouvelle qui réjouit les passionnés de courses hippiques. Même si la prudence reste de mise. "On nous avait dit qu'on pourrait accueillir du public à partir du 22 juin mais finalement ça a été repoussé", rappelle Emmanuel Lagarde, directeur de la Société des courses de Lignières.

Accueillir du public, un soulagement après quatre mois de privation

À l'hippodrome de Lignières, la prochaine réunion est prévue samedi 18 juillet. "On a reçu le cahier des charges, on a envoyé notre protocole à la préfecture du Cher pour le faire valider. On a bon espoir de pouvoir accueillir le public pour cette journée", explique Emmanuel Lagarde. Entre 1 500 et 2 000 personnes sont attendues. Cette perspective enchante le directeur de la Société des courses. "On est libéré délivré", rigole-t-il.

"On en a un peu marre d'être seul entre quatre murs. Les réunions hippiques, ça n'est pas que du sport. On est dans un cadre de 130 hectares de nature, on peut voir et approcher les chevaux dans les écuries, il y a des activités pour les enfants", rappelle Emmanuel Lagarde. Tout est prêt pour recevoir les spectateurs dans les meilleures conditions. "Nous avons la chance d'avoir un restaurant panoramique. Nous pourrons servir à l'extérieur et à l'intérieur tout en respectant les règles sanitaires", souligne Emmanuel Lagarde.

Le restaurant panoramique de l'hippodrome de Lignières © Radio France - Jérôme Collin

Un manque à gagner estimé entre 20 000 et 40 000 euros

À Lignières, quatre journées de courses se sont déroulées à huis-clos depuis le début de l'année. Soit la moitié des événements organisés en 2020. C'est forcément un manque à gagner conséquent. "On estime entre 5 000 et 10 000 euros de pertes à chaque réunion au niveau des entrées, de la buvette et des paris", précise Emmanuel Lagarde. "Ça met la société des courses de Lignières dans une situation très difficile puisqu'on n'avait déjà pas beaucoup de trésorerie. On se bat pour payer nos factures. On y arrive, on met un point d'honneur à payer nos fournisseurs, mais la situation est très compliquée", ajoute-t-il. Car dans le même temps, les coûts d'entretien et de fonctionnement de l'hippodrome restent élevés, même s'ils sont pris en charge en grande partie par le Conseil départemental du Cher.

Finir l'année, ça va être un miracle mais on va y arriver

Au même titre que la scène de musiques actuelles des Bains-Douches, l'hippodrome de Lignières est un atout pour la commune et le bassin de vie. Il est donc essentiel de le conserver. "Ce sont des gens qui se déplacent, qui consomment, qui passent quelques jours à Lignières. C'est une petite ville de 1 500 habitants et l'hippodrome donne une certaine activité à notre territoire. La vie associative très riche permet à des commerces de subsister", conclut Emmanuel Lagarde.