La relance éco : l'hôtel Quality de Belfort reprend son activité en douceur

Chaque jour, France Bleu Belfort-Montbéliard s'intéresse à la reprise économique dans le Nord Franche-Comté. A Belfort, à l'hôtel Quality, les portes ont rouvert et les clients commencent à revenir. Pour autant, la direction espère encore un rebond dans les prochaines semaines.

Depuis le 2 juin, l'hôtel 4 étoiles Quality à Belfort accueille de nouveau des clients. Cet établissement est resté fermé durant la période de confinement et enregistre à nouveau des réservations. Hubert François, le directeur général, est rassuré même si le compte n'y est pas encore: "On est entre 5 chambres et 20 chambres jour sachant qu'on a une capacité de 80 chambres", explique-t-il.

Malgré la réouverture, l'hôtel fonctionne avec un effectif réduit. "Comme nous avons toujours une faible affluence, on se débrouille avec la polyvalence du personnel, admet l'hôtelier. La réceptionniste s'occupe des petits-déjeuners quand il n'y a que 5 chambres."

Pour autant, Hubert François a bon espoir de voir revenir sa clientèle, essentiellement professionnelle. "Ça commence à revenir, se réjouit-il. On commence de nouveau à avoir des demandes pour les semaines qui arrivent. Chaque semaine, il y a beaucoup de réservations qui tombent en espérant que les hommes d'affaires continue à venir cet été et qu'on n'ait pas cette pause que l'on a d'habitude du 15 juillet au 15 août."

On n'aura pas une situation identique à l'ancienne avant 2021

Une inquiétude demeure: la clientèle loisirs. Le directeur général craint les désistements en série des groupes de touristes. "On a beaucoup d'annulations jusqu'au mois de septembre. Environ 80% des groupes annulent, déplore Hubert François. Comme ils s'agit pour beaucoup de personnes âgées, je pense qu'elle se préserve encore pour le moment", tente-t-il d'expliquer.

A l'hôtel Quality, on espère un retour à une activité satisfaisante aux alentours du mois de septembre. Néanmoins, "on n'aura pas une situation identique à l'ancienne avant 2021" confie Hubert François.

Ultime espoir pour l'établissement, le report de l'étape belfortaine du la Grande Boucle. "La grande chance qu'on a eu dans cette histoire, c'est le Tour de France. C'est une bonne nouvelle puisque l'on aura les chambres pour le Tour pendant 3 nuits au lieu de 2 prévues initialement"

