La relance éco : l’hôtellerie-restauration et l’événementiel peinent à redémarrer

Malgré les mesures de déconfinement, dont la deuxième phase a débuté le 2 juin, les secteurs de l'hôtellerie-restauration et de l’événementiel peinent à se relancer et subissent de plein fouet la crise du COVID-19. Le président de la CCI de l'Yonne, Alain Perez était notre invité.

Dans l'Yonne les secteurs de l'hôtellerie-restauration et de l'événementiel subissent de plein fouet la crise sanitaire et économique liée au COVID-19 ( photo d'illustration )

La crise sanitaire liée au coronavirus se double d'une crise économique. Les mesures de confinement imposées pendant plus de deux mois, et les mesures sanitaires en vigueur impactent tous les secteurs de l'économie dans l'Yonne. Etat des lieux avec le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne, Alain Perez.

Entre optimisme et inquiétude pour l'industrie et le commerce

Selon ce dernier il y a une "grande hétérogénéité" selon les secteurs. Par exemple le bâtiment et l'artisanat repartent bien mais à l'inverse le secteur de l'industrie inquiète. Après avoir reçu plusieurs commandes, c'est désormais plus calme et c'est un peu " la douche froide" pour les professionnels selon Alain Perez. L'inquiétude est aussi présente dans le secteur du commerce, tout particulièrement du commerce de vêtement. Le redémarrage se fait en douceur et il y a des interrogations et des craintes sur les arrivages, les nouvelles collections.

Hôtellerie , restauration et événementiel en grandes difficultés

Mais ce sont finalement l'hôtellerie-restauration et l’événementiel qui sont les deux points noirs de cette relance économique après le confinement. Ces secteurs ont subi la crise sanitaire de plein fouet avec la fermeture de leurs établissements, l'annulation de contrats et d’événements et pour eux les difficultés continuent. C'est en tout cas ce que révèle un sondage mené par la CCI, l'UMIH et le Conseil Départemental. Environ 120 professionnels icaunais de l'hôtellerie-restauration ont été interrogés. Si près de 50% se disent optimistes, 15% affirment que leurs entreprises ne survivront pas à la crise sanitaire et économique liée au COVID-19. Du côté de l’événementiel, c'est bien simple c'est une plongée dans l'inconnu. C'est un "secteur qui souffre énormément" selon Alain Perez : traiteurs, imprimeurs, organisateurs de spectacle _" Ils sont en très grandes difficultés certains ne passeront pas l'année car ils n'ont tout simplement aucune réalisation "_selon le Président de la CCI.

Celle-ci a d'ailleurs lancé deux initiatives pour accompagner et aider les entreprises du département à se relancer. Il y a d'abord une plateforme en ligne pour les entreprises en difficultés. Elles peuvent y trouver des informations sur le plan juridique mais aussi sur les aides disponibles pour leur relance. Il y aura également un webinaire le 15 septembre, présidé par le Préfet, avec les présidents des Tribunaux de Commerce et de la Banque de France. Là encore les chefs d'entreprises pourront se renseigner et se faire accompagner dans leur reprise.