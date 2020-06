"La Relance Éco" : l'imprimerie Laserphot développe de nouveaux produits pour compenser le confinement

Chaque matin, on va voir une entreprise berrichonne pour voir comment se passe sa reprise économique. Aujourd'hui, gros plan sur l'imprimerie Laserphot, installée à Châteauroux. À l'arrêt pendant le confinement, elle a dû se réinventer et trouver de nouveaux marchés pour tenir le coup.

Chez Laserphot comme ailleurs, le confinement a fortement réduit le carnet de commandes. L'impremerie castelroussine produit des cartes de visites, des enseignes pour des boutiques, des affiches pour des abribus... "À partir du 16 mars, on n'a plus rien fait jusqu'à mi-avril. Tout s'est arrêté d'un coup. On devait entrer dans la période événementielle, avec les événements sportifs, musicaux, les fêtes de village... Et tout s'est arrêté brutalement", se souvient Ronan Bergot, le gérant. "Il y a une semaine où on a fait seulement 60 euros de chiffre d'affaires, c'est vraiment dérisoire, ça ne paye même pas l'électricité".

Une baisse d'activité d'autant plus importante que la majorité des clients sont des entreprises. "90% de notre chiffre d'affaires vient de clients professionnels. Mais beaucoup d'entreprises se sont arrêtées, on arrêté leur communication, alors c'est un peu compliqué", constate-t-il.

Des initiatives solidaires pendant le confinement

Alors il a fallu être créatif et se réinventer pour surmonter la crise. Les cinq salariés de Laserphot ont d'abord participé à l'opération "Masques solidaires 36", ils ont également imprimé solidairement des attestations de sortie pendant le confinement. L'imprimerie a également fabriqué des protections en plexiglass, ainsi que de la signalétique pour les distances de sécurité dans les magasins.

L'imprimerie Laserphot a fabriqué de la signalétique pour assurer les distances de sécurité dans les magasins et les collectivités. © Radio France - Emeline Ferry

Les salariés ont également travaillé à l'élaboration d'un site internet et à la communication sur les réseaux sociaux. Et puis, cela a été l'occasion de mettre en place une idée qui trottait dans la tête du gérant depuis quelques années : la personnalisation de meubles, de murs ou de portes pour les salles de bain ou de cuisine. "Les clients viennent avec leurs photos, qu'elles soient personnelles ou achetées sur Internet. On les imprime sur des panneaux adaptés, on met une protection et après on le colle sur le meuble ou sur le mur", explique Ronan Bergot.

"Ça revient moins cher que de faire de la faïence, il faut seulement quelques minutes pour la pose, et il n'y a pas les joints à nettoyer pour l'entretien. C'est un super produit car ça personnalise vraiment son intérieur", poursuit l'imprimeur. Pour lui, c'est une façon de conquérir de nouveaux clients, des particuliers, en utilisant les imprimantes dont dispose déjà l'entreprise.

Pour l'instant, c'est un point d'interrogation. Il faudra se serrer la ceinture au moins jusqu'à 2021

Une façon aussi d'essayer de compenser les pertes liées au confinement. "Pour l'instant, c'est un point d'interrogation. Il faudra se serrer la ceinture au moins jusqu'à 2021, mais c'est un produit qu'on aimerait vraiment développer pour les années à venir", ajoute Ronan Bergot. Selon lui, le confinement a donné aux particuliers l'envie de redécorer leur maison ou leur appartement. Laserphot lancera la personnalisation de meubles au mois de septembre.