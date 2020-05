La relance éco : ralentie par la crise, l'imprimerie Rimbaud innove à Cavaillon

À Cavaillon, l'imprimerie Rimbaud a profité du confinement pour avancer. Elle est devenue une entreprise 100% solaire, complètement autonome en électricité. Sa co-gérante avec son mari, Isabelle Rimbaud explique dans la relance éco qu'elle n'a pas voulu se laisser abattre par la crise.

"L'épidémie n'a pas empêché d'innover et d'investir. On a voulu sortir de l'état de sidération dans lequel nous a plongé le Covid-19. On a des employés, il nous faut travailler. On a voulu continuer à avancer. On a lancé d'autres chantiers, c'est la clé pour aller vers l'avant et ne pas rester enfermés dans ce qui peut être anxiogène".

Les municipales pour se relancer

Isabelle Rimbaud raconte le ralentissement de l'activité : "On a perdu 80% de notre chiffre d'affaire. Cela redémarre petit à petit, c'est très léger, mais ça commence à frémir. il faut que ça redémarre plus". Elle compte donc sur le second tour des municipales, prévu le 28 juin, grâce à l'impression des affiches et des professions de foi. "Le deuxième tour est plus léger que le premier, il y a moins de candidats, mais il va quand même nous apporter de l'oxygène. C'est bienvenu pour passer le cap".

En parallèle de son activité d'impression, l'entreprise s'est lancée dans la production de masques et de visières. "Comme nous avons continué à travailler, raconte la patronne, nous avions besoin de mettre en sécurité nos employés. Comme on ne trouvait pas de masques, on a bricolé sur des machines de découpe pour faire des visières. Ils supportent mieux ce genre de dispositif".