La relance éco : l'inquiétude des salles de sport dans le Nord Franche-Comté

Alors que depuis le déconfinement les écoles et les magasins ont le droit de rouvrir leurs portes, les salles de sport, qui sont pourtant de plus en plus fréquentées, demeurent dans l'incertitude la plus totale, d'autant qu'aucune date et aucune perspective ne leur sont proposées. Gilles Zozzoli gère depuis 6 ans une salle de fitness à Vieux-Charmont qui accueille 450 adhérents. Il est fermé depuis le 17 mars, et la situation financière est désormais critique : "c'est très compliqué économiquement, _j'ai évalué mes pertes à environ 40 mille euros_, et si je n'ai pas d'accompagnement dans le semestre à venir, il y a un réel risque de faillite".

On a les moyens de rouvrir nos salles

Aujourd'hui, Gilles Zozzoli comprend parfaitement que la situation sanitaire exige des règles strictes, mais il affirme que la plupart des salles de sport ou de fitness ont les moyens d'accueillir les adhérents en toute sécurité en s'organisant différemment : "dans ma salle, on peut accueillir chaque jour entre 30 et 40 clients sur une zone de 525 mètres carré, c'est facilement filtrable avec en plus la mise en place d'une distribution de gel hydroalcoolique ou de solutions désinfectantes, et puis les gens sont adultes et responsables. Il faudrait juste condamner les vestiaires pour que les gens arrivent directement en tenue avec les chaussures de sport à la main et leur bouteille clairement identifiée, ça peut se gérer relativement facilement".

.

Une manifestation la semaine prochaine à Paris

Il y a quelques jours, Gilles Zozzoli a adhéré au collectif d'artisans, de commerçants et d'entrepreneurs qui s'est créé afin d'alerter les pouvoirs publics sur leur situation financière, et il ira manifesté avec ses collègues à Paris le 21 mai prochain : " on veut juste se faire entendre et dire au Gouvernement et au président de la République qu'il faut absolument que l'on soit accompagné pour le semestre à venir. Les exonérations de charges ne servent à rien dans la mesure où on ne gagne rien, et ce ne sont pas les 1500 euros de fonds de solidarité nationale qui vont changer quoi que ce soit, c'est même totalement insignifiant, on veut vraiment des aides et un accompagnement jusqu'à la fin de l'année qui est déjà définitivement perdue".

Avec plus de 4300 salles de sport, 6 millions d'adhérents et plus de 30 mille emplois concernés, la France est le troisième pays d'Europe le plus actif sur le marché du fitness derrière l'Allemagne et l'Angleterre.

Retrouvez la chronique "La relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Belfort Montbéliard.

France Bleu Belfort Montbéliard est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?