La relance éco : l'interim et l'export repartent pour la pâtisserie creusoise Les Comtes de la Marche

La pâtisserie Les Comtes de la Marche, à La Celle-Sous-Gouzon, "s'en sort pas trop mal", estime son directeur, Eric Lavergne. "On n'a pas utilisé le chômage partiel, ce qui est plutôt un signe." L'usine n'a pas fermé pendant le confinement, même si elle a réduit la voilure.

Aujourd'hui, la vente de produits conventionnels a redémarré "presque à la normale". En revanche, la partie surgelés, à destination notamment des restaurants, n'a pas repris. La vente des produits bio a également baissé, malgré une constante augmentation ces dernières années, ce qu'Eric Lavergne a du mal à s'expliquer.

L'export repart

Les Comtes de la Marche réalisent environ 20% de leur chiffre d'affaires à l'export, en Europe et au bout du monde. Les ventes à l'étranger ont repris : "Pour le Japon, on a fait un départ de container au mois d'avril, un au mois de mai, et on en fera un nouveau dans quinze jours."

L'entreprise vient aussi de décrocher un nouveau marché : la vente de financiers aux Etats-Unis, depuis fin mai. C'est l'aboutissement d'un dossier préparé depuis un an. "C'est étonnant parce qu'on entend beaucoup que les Américains sont très touchés par l'épidémie mais ça ne les empêche pas de nous passer commande", commente Eric Lavergne.

Embauche d'intérimaires

Preuve que l'entreprise tourne de nouveau, l'embauche des intérimaires, interrompue pendant plusieurs semaines, a repris : "On doit être à une dizaine d'intérimaires donc ça va, on ne va pas se plaindre !"

Les soixante-quinze salariés de l'entreprise doivent composer au quotidien avec toute une série de règles sanitaires. "Dans l'alimentaire, on a l'habitude de travailler dans de bonnes conditions hygiéniques, ça n'a pas été un gros bouleversement de désinfecter ou se laver davantage les mains", note Eric Lavergne.

Le port du masque en permanence et les règles de distanciation sociale posent davantage de problèmes : "La plus grosse contrainte, c'est à l'heure du déjeuner. A ce moment, ils n'ont pas de masques, donc il ne peuvent pas être plus de cinq en salle de pause. Forcément, il y a des gens qui attendent."