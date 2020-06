La relance éco : l'intérim reprend lentement en Côte-d'Or

Après deux mois très compliqués pour l'économie avec 318 000 suppressions d'emplois dans les contrats à durée déterminés, l'intérim reprend doucement en Côte-d'Or. Dans la "relance éco", on donne la parole à Marielle Lacote, responsable secteur des agences ProactiveRH à Dijon et Beaune.

-Est-ce depuis le 11 mai, vous avez noté une reprise de l'activité économique ?

En temps de crise on reste très prudent. On n'a pas de boule de cristal. Tout le monde est à l'affût des signaux mais c'est vrai qu' on observe qu'un certain nombre d'entreprise a redémarré et donc le travail temporaire a repris aussi. Je pense à la logistique et au second oeuvre pour des PME de 20 à 50 salarié qui ont besoin de renforts pour rattraper le temps perdu.

Marielle Lacote, responsable secteur à l'agence ProactiveRH de Dijon Copier

-Quelles sont les besoins en local ?

-Typiquement sur notre agence de Beaune, ça va être sur des activités vini-viticoles. On n'est pas encore sur les phases de vendanges mais on a des besoins pour les métiers de la vigne. Ces activités étaient source d'emploi pendant le confinement et elles vont le rester jusqu'à la période des vendanges.

On a toujours des demandes pour les métiers du bâtiment comme plaquistes, peintres, carreleurs, et aussi des professions en tension comme chaudronniers, carrossiers, électriciens.