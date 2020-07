La relance éco : l'œnotourisme redémarre dans le Forez et le Roannais, récompensés par un label

Les territoires du Roannais et du Forez sont désormais labellisés "Vignobles et Découverte". Un label national pour lequel les vignerons ainsi que l'office de tourisme du département ont travaillé pendant trois ans pour obtenir. Entretien avec Yann Palais, viticulteur à Ambierle, qui compte en grande partie sur l'œnotourisme pour pouvoir vendre ses vins.

Une période contrastée pour les commandes

"Il y a eu un petit temps mort durant le covid. Au niveau des ventes, il y a eu un gros creux de vague sur la restauration, puisque les restaurants étant fermés n'ont pas fait de commandes. Donc ça a été dramatique parce que les restaurateurs sont nos ambassadeurs. Quand les gens sont à table, ils goûtent le vin, ils ont envie d'en acheter et donc ensuite ils viennent dans les domaines. Et inversement quand les gens viennent au domaine, on les envoie dans les restaurant. C'est ce qu'on appelle le circuit court. Les particuliers et les magasins spécialisés eux ont au contraire beaucoup commandé. On suppose que le confinement était aussi un moment où les gens se sont un peu lâchés !"

L'activité d'œnotourisme redémarre bien

"Là ça redémarre, on sent que les gens ils ont envie. Ils ont été confinés pendant quelque temps, et du coup ils ont envie de recevoir du monde. Et les vins de la côte roannaise pour ça ils sont juste magiques ! "

L'autre bonne nouvelle pour Yann Palais c'est l'obtention du label "Vignobles et Découvertes" dans le Forez-Roannais : "C'est un label national. On était un des vignobles qui n'était pas encore labellisé au niveau œnotourisme. C'est un maillage en fait avec les hébergeurs, les restaurateurs, les vignerons, et tout ce qui est activités diverses. En 2017 on a lancé ce projet qui a pris quand même pas mal de temps parce qu'il y a une dossier à monter. Les restaurateurs doivent avoir une cartes avec des vins locaux. Nous on doit faire des dégustations gratuites, on doit mettre des crachoirs, on doit expliquer notre travail. Il faut aussi qu'il y a de l'hygiène et de la sécurité dans les domaines.

"Aujourd'hui l'économie autour du tourisme est très importante. Elle est difficile à comptabiliser mais pour moi c'est une part importante. Je vends pratiquement 60% de mes vins en direct au domaine. Et sur ces 60% il y a au moins la moitié qui sont achetés par des locaux et des touristes."

