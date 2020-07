"La relance éco" : l'office du tourisme de Bordeaux a retrouvé 40% de sa fréquentation

Avec l'été et les vacances scolaires, la fréquentation de l'office du tourisme de Bordeaux repart à la hausse. Mais on est encore loin des allers-et-venues traditionnelles d'un mois de juillet : environ 40% en ce début d'été.

L'office du tourisme de Bordeaux a pu rouvrir ses portes au début du mois de juin. Depuis, chaque semaine, les chiffres de la fréquentation sont en hausse d'environ 5%. Mais on est encore loin des standards d'un mois de juillet, environ 40% de la fréquentation habituelle. Mais son directeur reste optimiste : il table sur 50% de la fréquentation classique d'ici la fin de l'été.

Pour ce faire, Olivier Occelli, directeur général de Bordeaux Tourisme et Congrès compte sur la présence des touristes français, "Bordeaux accueille une clientèle française en premier lieu", précise-t-il. Si les Américains ou les Asiatiques ne sont toujours pas tous autorisés à revenir en France, les voyageurs belges, allemands, néerlandais et même espagnols répondent présents en ce début de saison. Autre source d'optimisme : le tourisme d'affaire, très important pour Bordeaux. Le calendrier chamboulé par le coronavirus commence à nouveau à se remplir, pour septembre, octobre et novembre. "Des milliers de visiteurs en perspective pour Bordeaux, à l'automne si le contexte sanitaire se maintient".

Le pari des visiteurs locaux

En attendant, séduire la clientèle bordelaise et métropolitaine reste essentiel. L'office du tourisme de Bordeaux a donc adapté son offre : "on a retravaillé nos visites guidées, explique Olivier Occelli, on a choisi des thématiques un peu plus pointues que d'habitude. Par exemple, des visites guidées de la flèche Saint-Michel, le sous-sol du monument des Girondins aussi".

L'accent a donc été mis sur ces visites insolites pendant la première phase du déconfinement. Désormais, "on mixe ces visites avec les visites traditionnelles pour la clientèle de vacanciers, mais on ne les abandonne pas, note Olivier Occelli. On ne part pas deux mois en vacances, donc on veut continuer à attirer les Bordelais avec des visites de jardins notamment des jardins privatifs qu'on a réussi à ouvrir spécifiquement pour l'office de tourisme".