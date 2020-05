La relance éco : l'opération "soutiens ton club" vue par le comité olympique français du Doubs

Le 19 mai dernier, le gouvernement et le comité olympique français ont lancé l'opération "soutiens ton club", une campagne de dons pour les associations sportives. Le but : aider les petites structures amateures à affronter l'impact de la crise sanitaire

"Soutiens ton club", c'est le nom de l'opération donnée par le gouvernement et le comité olympique français pour venir en aide financièrement aux petits clubs de sports qui ne bénéficient pas de mesures de chômage partiel et qui fonctionnent avec des bénévoles. Cela concerne environ 60% des associations sportives en France. L'idée est d'aider, à la hauteur de ses moyens, les petites structures à affronter et à traverser le mieux possible la crise sanitaire.

La situation sera très difficile à la rentrée de septembre

Si cette initiative est saluée par Dominique Mulet, le président du comité départemental olympique du Doubs, il n'empêche que pour beaucoup de clubs, la situation sera très difficile à la rentrée : "la plupart des petits clubs ont récupéré leurs cotisations pour l'année scolaire, mais la vraie inquiétude, elle est sur la rentrée avec notamment la perte des sponsors qui eux aussi sont en grande difficulté financière, mais aussi la perte des recettes sur les manifestations telles que les lotos, des brocantes qui sont traditionnellement organisées en mai ou en juin". Tout cet argent perdu qui devait servir pour la saison prochaine on ne l'aura pas".

Le mouvement sportif est en train de s'auto-gérer

Avec cette opération "soutiens ton club", ce n'est pas donc pas le gouvernement qui va aider les clubs et les associations, mais le secteur privé. "Le gouvernement n'est pas venu au secours du mouvement sportif comme il l'a fait pour la culture ou encore les restaurateurs, c'est donc l'ensemble du mouvement sportif qui est en train de s'organiser et de s'auto-gérer au travers le Comité National Olympique. _On a encore l'impression d'être relégué au second plan_" regrette Dominique Mulet.

Si vous souhaitez aider financièrement votre club ou votre association sportive, notez que les dons sont déductibles des impôts. Vous retrouverez toutes les informations pratiques sur sur le site internet "soutienstonclub.fr"