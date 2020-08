La relance éco : en région PACA, l'interim, durement frappé par la crise du Covid, veut rester optimiste

À cause du confinement, en 48 heures, l'activité de l’intérim en PACA a chuté de 75% selon le président du syndicat patronal des agences d'interim en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Malgré tout, Fabrice Greffet veut garder espoir.

C'est un secteur qui a beaucoup souffert de la crise du Covid-19 et du confinement : le travail temporaire. Dans notre région, l'activité a chuté de 75 % en deux jours et les secteurs les plus touchés sont les services, le BTP, le tourisme, la restauration ou encore l’hôtellerie.

Fort heureusement, l'activité est repartie même si selon Fabrice Greffet "on na pas retrouvé tous les engagements. Aujourd'hui, on constate une baisse du travail en interim de 20 % dans notre région contre 25 % en France et la baisse devrait se réduire à 15 % fin août dans notre région ce qui montre que ça reprend".

On va tout faire pour éviter la seconde vague pour protéger notre économie - Fabrice Greffet, président du syndicat patronal des agences d'interim en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse

Pour la rentrée, le président du syndicat patronal des agences d'interim en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse se dit optimiste. "Je vais reprendre la formule de Desproges : un pessimiste est un optimiste qui a de l’expérience."