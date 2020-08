La relance éco : l'or, valeur-refuge ?

C'est souvent un mot magique en période de crise : l'OR est, paraît-il, une valeur-refuge. Depuis le confinement, et pour préparer l'avenir, les clients se précipitent chez les bijoutiers et les boutiques spécialisées qui achètent de l'or.

C'est une toute petite boutique, coincée entre une banque et un assureur. A deux pas du marché couvert d'Angoulême, "L'or du temps" (clin d'oeil à la fameuse épitaphe du poète André Breton) n'attire pas forcément l'oeil par ses vitrines remplies de bijoux. Une pancarte sur le trottoir annonce "Achat et Vente d'or, expertises". Il faut sonner bien sûr pour entrer, et derrière sa vitre en plexiglas (covid oblige), Brigitte Caminade reçoit des clients, de plus en plus nombreux. On parle de 20 à 30% d'augmentation de sa clientèle.

Entre 53 et 54 euros le kilo d'or pur

Le taux de l'or, c'est-à-dire le prix auquel l'or s'échange, c'est entre 53 et 54 euros le kilo d'or pur à 24 carats. Ce que les clients viennent vendre, pour avoir un peu d'argent, ce sont les bijoux de famille. Mais Brigitte Caminade n'a pas que des clients qui vendent ; il y a aussi ceux qui achètent... pour pouvoir le revendre plus tard, quand ce sera encore plus cher. Mais il y aura un moment où ce ne sera plus possible : il faut pouvoir acheter l'or à un prix raisonnable pour le revendre à un bon prix.

Des bijoux en or © Maxppp - Claude PRIGENT / Le Télégramme