La relance éco : L'Oréal veut se mettre au vert à Vichy

Pendant le confinement, les usines se sont adaptées en produisant 10 millions de gels hydroalcooliques. Aujourd'hui, la marque l'Oréal voit plus loin et lance un plan environnemental baptisé "l'Oréal pour le futur". Le programme ne concerne pas la composition des cosmétiques mais le processus de fabrication des produits.

Les mesures vont être déclinées au niveau local. Dans l'usine de Vichy, 12 500m² de panneaux solaires vont être installés sur le parking au mois d'août et permettra de produire 30% d’électricité locale.

Emballages éco-responsables

L'établissement souhaite s'orienter vers les emballages en plastique recyclé, et vient même de sortir son premier tube de crème solaire en carton avec l'usine de La Roche-Posay. "C'est une première mondiale. Cette démarche va se poursuivre : on va aller sur du verre recyclé, sur l'utilisation de sachets réutilisables. On a aussi la possibilité de remplir de nos flacons cosmétiques avec des recharges qui consomment moins de plastique." explique Jean-Yves Larraufie, directeur de l'usine de Vichy.

Depuis 2005 déjà, le site de Vichy est le premier a avoir réussi à devenir neutre en carbone. Il a aussi réduit sa production de déchets de 40% et prévoit d'inaugurer d'ici fin août une station de recyclage de l'eau. "Cette station va nous permettre de _recycler l'équivalent de 30 piscines olympiques par an_. Ce sont des chiffres assez impressionnants." détaille Jean-Yves Larraufie. Le site compte passer de moins 60% à moins 80% de consommation d'eau.

L'usine pourrait recycler l'équivalent de 30 piscines olympiques par an. - © l'Oréal

Préservation de la biodiversité

Parmi les mesures environnementales, l'usine accorde une importance particulière à la préservation de la biodiversité. "Nous sommes au bord de l'Allier, là où vit plusieurs espèces protégées. On vient de lancer un inventaire avec la Ligue de Protection des Oiseaux pour accueillir et protéger ces oiseaux sur notre parc et faire en sorte que la nature éclose et se sente à l'aise."

Un jour, l'usine pourra peut-être devenir auto-productrice d'électricité. - Jean-Yves Larraufie

Le directeur de l'usine souhaite aller encore plus loin . "Un jour, l'usine pourra peut-être devenir auto-productrice d’électricité. On a fait les calculs, on a assez de surface, il reste juste à placer les panneaux solaires aux bons endroits. Ce serait un bel objectif qui, à terme, serait très emblématique." L'Oréal est aujourd'hui leader mondial en matière de développement durable.

