L'usine historique Fragonard à Grasse rouvre ses portes au public. Le 15 mars, Fragonard avait fermé ses 21 boutiques, ses 3 usines et 5 musées. La moitié du personnel est encore au chômage partiel, il n'y aura pas de saisonniers cet été.

La relance éco : l'usine de parfum Fragonard rouvre au public et espère retrouver les touristes

L'usine Fragonard produit depuis 1936 des parfums, de l'eau de toilette, des savons, des cosmétiques et propose des visites guidées de ses laboratoires, ateliers et salles de conditionnement. La saison touristique débute habituellement à Pâques mais la crise sanitaire liée au coronavirus a entraîné la fermeture de l'usine de Grasse pendant le confinement, seule a perduré la vente par correspondance.

Depuis jeudi 18 juin, l'usine a rouvert et le directeur commercial de Fragonard, Eric Fabre, espère revoir rapidement les visiteurs français et européens."Il nous faudra attendre pour ceux qui viennent de plus loin, pour le moment il n'y a pas de réservation de groupe pour l'été."

Il aimerait, comme d'autres entreprises qui se visitent dans les Alpes-Maritimes - la confiserie Florian, la verrerie de Biot, les vignobles de Bellet - que les mesures de chômage partiel, accordées par l'Etat, soient prolongées. C'est le cas pour le secteur du tourisme.

Céline Principiano, directrice des achats et de la production explique que les visites guidées ont repris dans le respect des règles sanitaires "un sens de circulation a été mis en place pour éviter que les personnes se croisent, le masque est obligatoire et l'on a pris la décision de réduire le nombre de visiteurs à des groupes de 10 personnes. Les ateliers pour fabriquer son parfum ont été réduits en nombre, on peut accueillir 8 personnes contre 16 auparavant."