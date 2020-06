La relance éco : la première plateforme de marques éco-responsables lancée après la crise à Toulouse

BeBlue devait voir le jour fin mars dernier. Covid-19 oblige, la première plateforme de marques éco-responsables de France est née le 15 juin dernier à Toulouse. Son fondateur, Maxime Coudert, était l'invité de France Bleu Occitanie ce mercredi matin.

Il s'agit d'un site de ventes privées consacré exclusivement aux marques éco-responsables. Les produits sélectionnés ont "des qualités écologiques, sanitaires, éthiques et sociales", explique Maxime Coudert. Vous pouvez ainsi trouver des vêtements, des produits alimentaires et plus largement "tout ce qui va toucher à l'économie circulaire qui est un domaine très large, aussi bien des produits de construction que de l'électronique reconditionné et du textile [...] des produits culturels [...] de la puériculture, on est vraiment sur un domaine très large", détaille le fondateur de la plateforme.

"Le positionnement de BeBlue est renforcé suite à la période Covid-19." — Maxime Coudert

BeBlue a profité du confinement pour signer de nouveaux partenariats. "On a pu travailler sereinement, raconte l'entrepreneur. La période du Covid-19 a été un révélateur pour une partie de la population sur les modes de consommation, qui a posé une question de quête de sens dans la consommation quotidienne", assure Maxime Coudert.