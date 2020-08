"La Relance éco": la base départementale de loisirs d'Hostens résiste bien à la crise sanitaire

Hostens, petite commune du sud Gironde de 1 400 habitants, abrite, au coeur de la forêt des Landes girondines, l'une des deux bases départementales de loisirs que compte la Gironde, baignée par cinq lacs dont l'un réservé à la baignade et aux activités nautiques. 700 hectares qui sont aussi un petit paradis pour les vététistes et autres cyclo-touristes.

Une destination qui n'aura pas trop souffert de la crise sanitaire. La base départementale est fréquentée essentiellement par des Girondins. Et ils ont été au rendez-vous cet été, avec parfois même plus d'assiduité que d'habitude. Beaucoup de familles qui viennent passer là une journée au vert, au coeur de la forêt des landes girondines, avec la possibilité de se baigner dans les eaux d'un des cinq lacs que compte le domaine; une grande plage surveillée par des MNS. En moyenne, 250 000 personnes viennent chaque année s'y promener ou se livrer à leur loisir, VTT, canoé, paddle, équitation. Ils sont 100 000 par an également à se baigner dans les eaux du lac Lamothe, dont 80 000 entre mai et septembre. D'après les responsables de la base d'Hostens, les chiffres de cet été 2020 devraient se rapprocher du niveau habituel de fréquentation. Même si cette saison estivale n'a pas été marquée par de grandes journées d'affluence, elle aura été régulière.

Une histoire particulière

La base d'Hostens est située sur un ancien site industriel: une mine de lignite y a été exploitée jusqu'à la deuxième moitié des années 60; elle alimentait une centrale thermique. Il s'agit donc de lacs artificiels où la nature a repris ses droits pour devenir aujourd'hui une zone naturelle classée et protégée. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas y faire n'importe quoi

Stéphane SPELEERS est Chef du Bureau de l'Animation et du Suivi des Manifestations pour les Domaines départementaux d'Hostens et Blasimon. Selon lui, "Hostens est un domaine de loisirs avec une double facette: la promotion des activités sports et nature, l'accueil des Girondins essentiellement, mais aussi la facette environnementale. On est sur un site naturel sensible, protégé pour de nombreuses variétés de faune et de flore et on a aussi la particularité d'être classé Natura 2000. Et notre travail quotidien, c'est de trouver le compromis entre la fréquentation humaine et la préoccupation environnementale".

