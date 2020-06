"La relance éco" : la Blanchisserie du Limousin a vécu le coronavirus comme un "cataclysme"

Pour la Blanchisserie du Limousin, située à La Courtine, la crise sanitaire a frappé durement au plus mauvais moment. La majeure partie de son activité vient des stations thermales, des hôtels et des restaurants qui ont dû baisser le rideau et rouvrent tout juste.

La Blanchisserie du Limousin travaille pour les centres hospitaliers et EHPAD locaux (photo d'illsutration).

"En un jour, on a appris qu'on perdait 85% de notre activité" : l'annonce du confinement, Alexandra Mouty s'en souvient encore. La directrice commerciale de la Blanchisserie du Limousin, située à La Courtine (Creuse), a dû gérer dans l'urgence la soudaine perte d'activité due à la fermeture des stations thermales, des hôtels et des restaurants, ses principaux clients. Quelques semaines après le déconfinement, ça reste encore très difficile pour l'entreprise qui emploie entre 20 et 27 personnes selon les saisons.

Une annonce de confinement "cataclysmique" pour l'activité

Parmi les clients de la Blanchisserie du Limousin se trouvent l'Armée, les stations thermales de la région (70% du chiffre d'affaire), des hôtels et des grandes collectivités, comme les hôpitaux. Avec le confinement, la majeure partie de son activité s'est donc effondrée : "c'était cataclysmique, reconnaît Alexandra Mouty. Même au niveau de l'Armée, il y a eu beaucoup de réduction d'activité." Avec des investissements conséquents en début d'année, pour un nouveau service de location de linge, la jeune femme a vu arriver la crise d'une très mauvais œil.

L'annonce est en plus tombée au plus mauvais moment, car l'activité de la blanchisserie est saisonnière : après l'hiver, "où les comptes sont affaiblis", suit en général un regain à partir du mois de mars. "J'ai réagi très rapidement, raconte Alexandra Mouty. Je pense que j'ai dû être la première à appeler la BPI pour les aides, ils m'ont dit les rappeler car ils n'étaient pas prêts !"

La Blanchisserie du Limousin s'est réduite à cinq salariés, les autres ayant été mis en chômage partiel ou en garde d'enfants. "J'ai aussi fait appel à un prêt garanti par l'Etat, détaille Alexandra Mouty. Il nous permet de rester en vie, mais c'est de l'endettement supplémentaire." Pour s'en sortir, la Blanchisserie a proposé aux collectivité un service de traitement de masques lavables : "C'était une initiative comme une autre, mais elle n'a pas abouti", remarque Alexandra Mouty.

Déconfinement : "c'est une excellente nouvelle, mais ..."

L'annonce de la réouverture, le 2 juin, des restaurants, ainsi que des stations thermales peut laisser supposer une reprise de l'activité. "Toutes les bonnes nouvelles sont les bienvenues, assure Alexandra Mouty. Après, dans les faits, beaucoup de stations thermales n'ouvriront que fin juin ou en juillet. Et pour les hôtels, avec lesquels nous travaillons, les taux d'occupation sont très bas. Donc ça n'est pas rentable pour nous d'aller chercher les draps sur Clermont-Ferrand, de les laver, et de les rapporter."

J'ai pensé arrêter complètement l'activité de la blanchisserie, mais les hôpitaux ont besoin de nous

Au quotidien, les cinq salariés de la Blanchisserie travaillent donc pour le secteur hospitalier : "on se replie sur le local, pour les EHPAD et centres hospitaliers à Aubusson, La Souterraine, Bussière-Dunoise, Bellegarde-en-Marche ... Disons qu'avant le confinement, sur un chiffre d'affaire de un million 600.000 euros, les uns million venaient des stations thermales. Donc c'est dur aujourd'hui." Alexandra Mouty avoue avoir pensé à "arrêter complètement l'activité. Mais les hôpitaux et les EHPAD ont besoin de nous aussi."

Face aux difficultés, la jeune femme veut garder la tête froide : "Les situations compliquées, l'entreprise a l'habitude. On a confiance, et on espère que les stations thermales vont prolonger leur saison, ce qui nous permettra de travailler aussi."