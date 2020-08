La relance éco : la bonne forme inattendue du brunch des Halles de Dijon, deux mois après sa réouverture

Laurent Herbert est surpris. Le restaurateur qui gère aussi le traiteur "Le Gourmet", à Dijon, sert des brunchs depuis 10 heures, ce dimanche matin. Et il est étonné qu'autant de clients se pressent pour acheter ses repas. "On a 250 commandes aujourd'hui, et on devrait servir 300 personnes", explique le traiteur. Un chiffre surprise pour lui : "Au début, quand on a eu le projet de la mairie, on était sceptique parce que c'était pas l'ambiance du brunch. On pensait que ça allait démarrer doucement et que ça allait prendre en milieu de saison, et en fait ça marche bien."

Un brunch sur commande et à emporter

Des inquiétudes liées au changement de fonctionnement pour cette 5ème édition du brunch des Halles. Au lieu de le manger sur place, au milieu des Halles de Dijon, il se prend à emporter, et seulement après une commande sur internet. Autres changements : le port du masque obligatoire et un mètre de distance sont à respecter dans la file.

Alors le principe "tourne un peu au ralenti par rapport à avant et ce sera le cas tant qu'il y aura ce fonctionnement. C'est vrai que le brunch à emporter fonctionne moins bien que le brunch classique", estime Laurent Herbert. Mais le concept attire 300 personnes en moyenne en moyenne chaque dimanche, bien plus qu'attendu par le restaurateur.

Les clients "trouvent un autre plaisir"

On est loin des 500 repas, la jauge maximum de brunch qui peuvent être servis aux Halles tous les dimanche matin. Mais il a toujours son succès. Certains clients qui souhaitaient acheter un brunch à emporter n'ont pas pu, puisqu'ils n'avaient pas réservé au préalable.

Ceux qui l'ont fait ne mangent dans l'ambiance des Halles mais "le dégustent chez eux, entre amis ou en famille, ou sur les banc dans un parc de Dijon", selon Laurent Herbert. "C'est un autre plaisir", poursuit-il.

Un plaisir qui coûte 25 euros pour un adulte, et 12 euros pour les enfants de 12 à 25 euros. Un plaisir qui change chaque dimanche puisque plusieurs chefs et restaurateurs de la région se relaient pour préparer le menu dominical. L'initiative va durer jusqu'au 20 septembre prochain.