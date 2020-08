La relance éco : la bonne surprise des restaurateurs varois face à la crise du Covid

Hausse de plus de 10% de la fréquentation touristique dans le Var en pleine été marqué pourtant par la reprise de l'épidémie de Covid-19.

La satisfaction du représentant des cafetiers, restaurateurs et hôteliers du Var face à cet afflux inattendu, à un tel niveau, de touristes dans le Var : "Si on nous avait dit ça au mois de mai, on ne l'aurait pas cru" se réjouit Jean-Pierre Ghiribelli

"Les taux d'occupation dans nos établissements sont surprenants."

"Les Français sont là, nous avons aussi des Européens et les taux d'occupation de nos établissements sont surprenants" , souligne Jean-Pierre Ghiribelli. Et si la saison est belle c'est peut être parce que les professionnels du tourisme dans le Var ont fait les efforts nécessaires pour rassurer les touristes.

"Attention à ne pas relâcher la vigilance" prévient le patron des restaurateurs varois, qui souligne une certaine indiscipline chez des clients avides de vacances et qui parfois rechignent à porter un masque

À Saint-Tropez, deux établissements de plage ont été fermés par la préfecture sur la plage de Pampelone, et Jean-Pierre Ghiribelli leur apporte son soutien : c'est dur parfois de canaliser tous ces touristes qui veulent déjeuner dans ses établissements de plage, les restaurateurs sont parfois débordés.