La relance éco : La boutique Plume à Labenne reste dans l'expectative.

Comment se sont passés ces deux mois de confinement sans travailler, où en sont vos finances aujourd'hui ?

C'est très compliqué parce qu'un commerce en temps normal c'est déjà pas facile, surtout quand on est une petite boutique indépendante, alors après deux mois d'interruption, il reste pleins d'interrogations. Il y a les aides de l'Etat, il y a les crédits ... Donc, c'est repartir endettés avec des reports, c'est encore beaucoup de questions.

La boutique Plume à Labenne. - Maïté Genty.

Vous rouvrez votre boutique dès aujourd'hui, comment prévoyez-vous la reprise ?

Encore des points d'interrogations ... De toutes façons, on ne peut pas vivre confinés, à partir de là, ça va être respecter les gestes barrières. J'ai prévu des gels hydroalcooliques, des masques si les clientes n'en ont pas mais, pas de sens de circulation, ma boutique est trop petite. Et puis, s'il y a plus d'une dizaine de clientes, je demanderai à certaines d'attendre dehors. Je vais en plus désinfecter les cabines après chaque passage.

