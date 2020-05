La relance éco : à Nancy, la brasserie Jean Lamour se prépare à une réouverture le 2 juin

Avant le confinement, le « Jean Lam’ » c’était plus de 180 couverts par jour, voire plus lorsqu’il y avait un second service durant la période estivale, mais du jour au lendemain, l’emblématique brasserie de la place Stanislas a dû fermer ses portes et mettre au chômage partiel une partie de ses 45 salariés.

On est dans les starting-block

Aujourd’hui, le gérant des lieux, Jean Sébastien Bertran est dans l’expectative. Il espère que le gouvernement autorisera une réouverture des restaurants et cafés le 2 juin prochain et se prépare pour être prêt le jour J « On est dans les starting-block depuis plusieurs semaines. On n'en peut plus avec les équipes et nous sommes impatients de pouvoir rouvrir. Nous nous réunissons régulièrement pour parler de l’avenir mais c’est difficile d’en parler dans la mesure où on ne sait pas du tout ce qui va se passer ».

En attendant, la brasserie a ouvert son espace « vente à emporter » côté rue Héré, salades, paninis, sandwich et autres petites friandises sont proposés en vente à emporter, mais ce n’est pas la foule des grands jours reconnait Jean Sebastien Bertran « nous avons décidé de n’ouvrir que du jeudi au dimanche et pour l’instant, c’est assez irrégulier mais c’est normal, il faudra du temps pour que chacun retrouve ses habitudes et que nos clients reviennent ».

Une réouverture partielle

Pour la partie « restauration », Jean Sébastien Bertran envisage également une réouverture progressive avec sans doute une réduction de 50 % des capacités d’accueil habituelles de la brasserie pour respecter les espaces de distanciation « nous ouvrirons sans doute plus tard et fermerons plus tôt en semaine et je pense que cela se fera avec une équipe réduite car c’est une énorme prise de risque d’ouvrir sans savoir où l’on va »

L’avenir est d’autant plus incertain que la région Grand Est est aujourd’hui encore classée en rouge. Le gouvernement pourrait n’autoriser l’ouverture que des établissements situés en zone verte.

