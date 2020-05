La relance éco: la brasserie La Bousse à Morteau attend impatiemment la réouverture

Myriam Bournel-Bosson, la gérante de la brasserie La Bousse à Morteau, se souviendra toute sa vie de l’annonce par le premier ministre de la fermeture des bars et restaurants : «c'était un samedi soir, j’ai fait tout le service en larmes» raconte-t-elle. A l’heure où le gouvernement présente son plan de relance du tourisme, elle attend toujours de savoir quand elle pourra reprendre son activité. Ce sera début juin pour les cafés-restaurants dans les départements classés en zone verte, si la situation sanitaire le permet, mais pour ceux en zone rouge comme le Doubs, c’est toujours l’incertitude.

Les plats à emporter réduisent l'hémorragie

«Deux mois de chiffre d’affaire en moins, c’est énorme», constate la patronne de la Bousse. Elle a voulu mettre en place un service de plats à emporter, mais dans un premier temps elle a écouté ceux qui lui disaient que c'était trop complexe à mettre en oeuvre. Au bout d’un mois, n’y tenant plus, elle a franchi le pas et propose désormais une partie de sa carte à emporter, les hamburgers cuisinés ou la saucisse de Morteau emblématique de la maison, par exemple. "Ca réduit l’hémorragie, et ça permet de voir nos clients, qui sont solidaires et nous soutiennent".

Myriam Bournel-Bosson voit quand même sa trésorerie fondre "comme neige au soleil". Ses salariés sont en chômage partiel , et elle a dû se résoudre à ne pas engager les deux saisonniers supplémentaires habituels de l’été.

Le plus gros stress, c’est de ne pas savoir quand et comment on va pouvoir redémarrer" - Myriam-Bournel-Bosson, la gérante.

Comment voit-elle l’avenir ? «Le plus gros stress, c’est de ne pas savoir quand et comment on va pouvoir redémarrer». Myriam Bournel-Bosson espère encore que le Doubs passera en zone verte rapidement et qu’elle pourra rouvrir au plus tard le 15 juin. Elle prévoit de travailler sept jours sur sept pour rattraper un peu du manque à gagner, mais elle ignore encore combien de clients elle pourra accueillir dans son établissement d’un potentiel de 120 couverts, et dans quelles conditions.

Des séparations en plexiglass?

La restauratrice s’est renseignée sur la possibilité d’installer des séparations en plexiglass, mais tous les professionnels sont en rupture de stock. Et elle est très inquiète pour cet été : «ce sont mes plus gros mois, mais je ne suis pas sûre que les touristes seront au rendez-vous, même si on arrive à travailler cet été on ne récupèrera pas nos pertes».

