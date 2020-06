La relance éco : La brocante de la passerelle à Sabres reprend du service !

Cela fait 1 an que la brocante de la Passerelle organise des rencontres de brocanteurs professionnels tous les mois à Sabres. Tous les premiers dimanches du mois, vous pouvez venir dénicher la perle rare. Durant le confinement, les brocantes se sont arrêtées ce qui a eu un fort impact sur l'économie de l'entreprise. L'activité reprend petit à petit avec la reprise des brocantes mensuelles. Une manifestation qui attire toujours du monde avec des visiteurs venant de toute la région.

Une reprise d'activité avec des règles sanitaires strictes

L'Athélier et la Brocante de Sabres ont repris la mensuelle de la Passerelle le dimanche 07 Juin 2020. Cela s'est fait avec des règles bien strictes. Un sens de circulation était prévu pour l'entrée et la sortie afin de respecter les gestes barrières et la distanciation.

Pas plus de 10 personnes à la fois sur le site de la brocante. Il fallait également se laver les mains en entrant avec du gel hydroalcoolique à disposition.