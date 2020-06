"La Relance Éco" : La CCI de l'Indre s'attend à des PSE à la rentrée

Durant deux mois et demi, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre a accompagné au quotidien les entreprises, artisans et commerçants indriens : "Nous avons eu beaucoup d'appels au début du confinement, beaucoup de questions. Ca a bien ralenti maintenant, mais nous restons vigilants" explique Jérôme Gernais, le président de la chambre dans l'Indre.

Si pour les commerces et les restaurants, ses inquiétudes sont modérées, il n'en est pas de même pour l'industrie : " Pour les commerçants, cela va repartir ! Cela va prendre plusieurs mois, mais on va continuer à s'habiller, se nourrir... Pour autant, c'est certain qu'il y a eu des dépenses pour rouvrir et que cela ne va pas repartir tout de suite. Et ce qui n'a pas été fait en chiffre d'affaires pendant deux mois ne se rattrape pas. Mais pour l'aéronautique, l'automobile... c'est encore plus inquiétant. Les carnets de commande d'avant la covid sont épuisés. Et on sait très bien qu'en ce moment, il n'y a pas de commandes qui entrent. On entre en pleine crise et cela va durer".

En plus des fleurons de l'industrie indrienne, la CCI craint beaucoup pour les sous traitants et partenaires économiques qui vivent parfois quasi exclusivement de ces contrats avec une ou deux maisons. La CCI s'attend à de nombreux plans sociaux à la rentrée.

Des craintes pour la CCI elle-même

Au delà de tout ce paysage économique indrien, la CCI elle-même est en détresse. Pendant deux mois et demi, elle n'a pas pu proposer de formations, qui sont pourtant le gros de son activité. "Si l'économie va mal, on ne va pas prendre d'apprenti. Nous avions proposé, avec la Chambre des métiers, que la première année soit blanche pour le maître d'apprentissage. Ce sont des formations qui durent 3 ou 4 ans et qui coûtent cher. C'était donc une façon de prendre le temps, pour retrouver un niveau d'activité correcte et pouvoir ensuite conserver ces jeunes."

En attendant, la CCI maintient active sa cellule d'écoute pour les chefs d'entreprise en grande détresse économique et psychologique. Elle suit ainsi plusieurs personnes dans le département.